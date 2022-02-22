資深女星余皓然與同是藝人的老公王中平結婚26年，婚姻生活幸福美滿，也與老公一同將兒女撫養長大，目前兒子女兒都已經上大學，49歲的余皓然也終於把生活的重心掌握在自己手中，將時間和精力投注在自己喜愛的事物上，喜歡烘焙的她日前更是花了許多時間上課及參加考試，只為了拿到丙級麵包證照，拿到證照後的她也開心表示「即將邁入50歲的我，有了不一樣的挑戰！」為她的人生翻開了新的篇章。

熱衷於社交軟體的余皓然最近也搭上「敢不敢放上至少X年前的自己」風潮，她在IG上曬出了18歲時青澀的高中畢業照，圖片中的畢業照雖為黑白色，但是仍舊可以看清楚余皓然小巧的瓜子臉及秀氣的五官，配上一頭烏黑亮麗的中長髮與齊眉瀏海，青春稚嫩的模樣被許多網友紛紛讚賞，表示「臉根本沒變太誇張！」、「怎麼可能18歲跟49歲長得一模一樣」、「凍齡的最高境界」、「真的是美魔女沒話說」。

而余皓然過去曾在IG上分享與女兒的合照，網友們皆認為兩人看起來根本就是姐妹，因此相當好奇她的保養秘訣，而余皓然也不藏私的分享凍齡妙招，她表示自己長期以來堅持飯後一定要簡單的運動且每天都要量體重，吃飯時也相當克制不會攝取過多的澱粉，最重要的是每天一定要睡飽，靠著以上幾招來維持輕盈身材。

網友們在看過余皓然的分享後皆認為美果然是要辛勤維持，紛紛敬佩余皓然的毅力，也祝她永遠保有少女身姿及凍齡外貌。