余皓然在《姊妹靚起來》中分享買名品的瘋狂經驗。（民視提供）

蔡逸帆疫情不能出國血拼，去年瘋狂逛Outlet。（民視提供）

梁赫群、于子育主持的民視時尚生活消費節目《姊妹靚起來》日前邀余皓然、蔡逸帆、宋哥、陳熙爰、營養師許瓊月、購物專家禹安、造型達人劉大強，聊聊「年後秀一波 買了這些名牌怎麼能不讓人看到」。

女星余皓然分享每年都會碰到3個節日，情人節、結婚紀念日和自己生日，往年老公只會送金莎或相思豆，然後一起去吃個飯，去年他竟然沒任何表示，氣得她怒喊「老公不送就幫自己過節」。

她在節目中分享一走進名品店，被5星級的服務迷住，心情大好6位數就敗下去，想說反正花的是自己的錢，「當時櫃姐跟我說這個包只剩1個，我馬上就拿著不放手了」，如此瘋狂行徑，令梁赫群反問「中平哥只有一個啊」，余皓然為包失心瘋，搞笑回：「沒錯中平哥只有一個，但是男人還很多。」

而蔡逸帆疫情期間孩子的才藝課不能中斷，改成線上課程，加上通告大幅減少，不敢亂買東西，只敢放購物車望梅止渴，而且又不能出國血拼，心裡壓抑很久，以前都不買過季商品的她，去年瘋狂逛Outlet意外開啟新世界，來回去了5次瘋狂買，讓梁赫群直說女人的世界好難懂。《姊妹靚起來》今起，每周三、四晚10點15分在民視播出。