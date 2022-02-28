財團法人綠色和平基金會與南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會只花1天就清出超過500公斤垃圾。(綠色和平基金會提供／吳建輝南投傳真)

除了常見了家庭垃圾外，還看見浴缸、馬桶、水泥袋、磁磚等工業垃圾，還有點滴袋、尿袋、廢棄針劑等醫療廢棄物。(綠色和平基金會提供／吳建輝南投傳真)

綠色和平專案主任劉羿君表示，顯見地方政府需加強管控山林垃圾，才能守護我們的山林。(綠色和平基金會提供／吳建輝南投傳真)

登山活動盛行，伴隨而來的是驚人的人為垃圾量，肆意破壞山景，財團法人綠色和平基金會與南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會在228連假時候，在南投仁愛鄉山區淨山，只花1天就清出超過500公斤垃圾，綠色和平專案主任劉羿君表示，顯見地方政府需加強管控山林垃圾，才能守護我們的山林。

南投縣仁愛鄉台14縣87k至87.5k路段，有「垃圾瀑布」之稱，環團綠色和平一行45人清理約500公斤的垃圾，其中塑膠包裝有1468個19公斤、免洗餐具1167個9公瑾、777個24公斤寶特瓶包辦前三名，還有玻璃瓶、鐵鋁罐等等常見垃圾，也都蒐集近千個。

綠色和平專案主任劉羿君表示，除了常見了家庭垃圾外，還看見浴缸、馬桶、水泥袋、磁磚等工業垃圾，還有點滴袋、尿袋、廢棄針劑等醫療廢棄物，相當可怕，這些垃圾多數與人類的消費行為與生活習慣有關，認為政府應該改變這種一次性消費模式，才是治本之道。

劉羿君還說，違法傾倒垃圾、或棄置大型垃圾，都不是我們所樂見，從仁愛87k至87.5k這堵短的路段，就撿獲如此驚人數量的垃圾，顯見政府還需加強管制垃圾問題，必須施以更強硬的手段，不管是加強稽查、罰則等，才能一起守護山林。

能高越嶺道協會顧會邢玉玫說，台14線87K至87.5K路段沿路有多處垃圾瀑布，特別是路邊有腹地的可停車處，橋梁溪床，或是離部落較遠的三不管地帶，研判是外地人或不肖業者拿到三鄰棄置的可能性較高，而協會也與弘光科大合作開發垃圾地圖與APP監測系統，希望能強化源頭控管。