陽明山硫磺谷遭人半夜亂倒垃圾。（警方提供）

陽明山硫磺谷遭人半夜亂倒垃圾。（警方提供）

陽明山國家公園硫磺谷邊坡，日前被人發現惡意傾倒大批垃圾，內容包括廢木板、磚塊、矽酸鈣板等，均為裝潢遺留的廢棄物，保七總隊第四大隊警方在近百斤垃圾中仔細翻找，終於找到1家服飾店的看板招牌，最後查到50歲的鄭姓違法業者，鄭還是1名傷案罪通緝犯，他看準公園半夜昏暗人跡罕至，破壞生態賺取黑心錢。

保七總隊第四大隊陽明山分隊，2021年8月巡山時，發現硫磺谷邊坡，遭人沿路亂倒垃圾，數量有近百公斤，警方檢視內容，發現多是木板、木條及磚頭，研判是裝潢後的廢料。

警方隨後在垃圾堆中找尋線索，最後終於發現1個服飾店的廣告招牌，循線查訪店家並調閱監視器，鎖定某清運廢棄公司涉嫌，日前傳喚鄭姓老闆及2名員工到案。

警方調查，鄭透過網路刊登廣告，以每車8500元價格，向北市東區百貨公司、店家招覽生意，利用半夜指示員工將廢料載至國家公園亂倒，且鄭未持有廢棄物清除許可文件，也未依合法管道處理廢棄物，為賺錢造成環境生態污染，警訊後依違反廢棄物清理法罪，將3嫌移送法辦。

保七總隊第四大隊副大隊長邱盛煥表示，觸犯廢棄物清理法第41條，可處1年以上、5年以下有期徒刑，最高併科500萬元罰金，而在國家公園傾倒廢棄物，另涉及違反國家公園法，可裁處3000元罰鍰，呼籲民眾莫貪圖一時便利，抱持僥倖心態隨意棄置廢棄物，環保警察一定依法究辦。