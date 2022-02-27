日月潭被偷排放汙水，泛出油汙還有餿水味。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

日月潭萬人泳渡規模龐大，水域卻有汙染危機。（廖志晃攝）

日月潭又見偷排放汙水，惡臭又噁心。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

日月潭是著名風景區，還供應下游民生用水，但是，卻屢屢發現不肖業者，偷偷排放廢水；26日下午3點多，當地民眾發現汙水沿排水溝流入日月潭水域，油汙散發惡臭及餿水味，「山中明珠」蒙塵，讓居民痛心不已，希望環保局加強取締重罰。

日月潭環湖自行車道，獲選為全球10大最美單車路線，每年舉辦單車運動、路跑及萬人泳渡，讓日月潭之美躍上國際。

不過，日月潭被偷偷排放汙水事件，卻是層出不窮，日前，就有1家飯店業者違法排放汙水，被南投縣環保局裁罰27萬元。

詎料，26日下午3點多，當地民眾聞到剌鼻的臭味，於是前往查看，發現排水溝中流動黑色的汙水，注入日月潭水域，隨即泛出油汙及餿水味，讓民眾氣憤不已。

日月潭不僅供發電、遊憩，還供應下游的民生、農業灌溉及工業用水，卻被從源頭汙染，不但破壞日月潭生態，還波及下游用水安全，不容坐視。

南投縣環保局副局長林隆儒表示，有關日月潭水域受到汙染情形，該局已持續監控1周，並針對排放超標的飯店業者開罰27萬元；同時發文各飯店，盡速確認廢水處理設備的效能，後續將全面進行稽查，維護日月潭水質。

針對228連假，日月潭水色持續異常，疑似不肖業者再偷排放廢汙水，很大可能還是飯店業者廢水造成，將盡快就相關可疑業者進行現場稽查，如未改善將重罰，並呼籲日月潭周邊的飯店、餐飲、旅宿等業者，不要心存僥倖，以免受罰。

林隆儒強調，環保局會協調工務等相關單位，盡速辦理附近水溝的清溝清淤，避免水溝底泥發臭；並請日月潭風景區管理處，針對日月潭的民生汙水，是否都已確實納管再做盤點，以維護日月潭水質。