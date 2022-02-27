高雄一名49歲的賴姓男子，因為車速過快被攔查，一眼就被警方認出他是轄區毒品人口，要他自己交出身上違禁品，一開始賴男狂否認，要他自己乖乖承認，最後他才從外套口袋中的香菸盒中拿出一小袋安非他命，甚至還是不斷碎念：「一點點而已，這樣才500塊！」

林園分局忠義派出所警員17日執行巡邏勤務時，在大寮區鳳林四路發現一名男子騎乘機車突然右轉加速駛離，見形跡可疑尾隨至明德路將其攔停，盤查身分時，發現該名49歲的賴姓男子為轄內毒品人口。

賴男急著向警方解釋是急著要拿錢去給人家，不過面對警方詢問「身上有沒有東西，自己拿出來吧都遇到了」，賴男堅決否認，不斷表示「沒有吧！」，一來一往後，賴男才從外套口袋中的香菸盒拿出一個夾鏈袋，並承認是安非他命。

警方再從賴男機車置物箱發現1組毒品吸食器，供稱該包安非他命是自己在吸食的，甚至還碎念「一點點而已，這樣才500塊！」，但不論數量多寡，最後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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