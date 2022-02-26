新竹縣警局峨眉鄉台3線89K到90K危險路段設置固定桿測速，3月1日上路執法。（羅浚濱攝）

台3線是「重機天堂」，近年來不時傳出重大車禍事故，新竹縣警局在北埔到峨眉之間台3線和台15線鳳鼻尾隧道雙向，皆設置區間測速，將在228正式執法，台3線峨眉鄉境的危險路段設置固定桿測速，則在3月1日上路執法。

竹縣台3線限速60公里，但重機騎士時速經常破百超速行駛，常傳剎車不及或失控，人車摔倒、撞電桿、護欄甚至直接撞對向來車等傷亡意外，其中在峨眉鄉89K到90K短短1公里路段，因有5個彎道能展現重機「壓車」技術，新竹縣警局統計這5年來就發生38起重大車禍事故。

公路總局第一區養護工程處去年8月中旬，在這1公里的北上路段畫設1快1慢車道，將分向限制線（雙黃線）改為槽化線加防撞軟桿，迫使重機減速不能飆速軋車。縣警局在該路段最易發生車禍的北上路段設置固定桿測速，將在3月1日正式啟用。

縣警局交通隊長陳鴻德說，定點測速照相可讓駕駛人提前減速，避免被拍照取締，區間測速照相則是計算固定2到3公里的車速，有超速就會被拍照取締。

縣警局在台3線北埔到峨眉間82至84公里路段設置區間測速執法設備，通過經濟部標準檢驗局合格認證及取得資安驗證報告後，228起正式執法，將能超速車輛和重機飆車無所遁形。

另外，台15線鳳鼻尾隧道長有2公里，為往返竹北與新豐濱海地區重要聯絡道路，該路段車流量大，因隧路筆直常有駕駛因違規超行駛，反應不及而事故頻仍，深夜時段也常有危險駕車伴隨改裝設備發出巨大聲響，使周遭居民不堪其擾。

縣警局在鳳鼻尾隧道南北兩向區間測速偵測長度約2.2公里，限速60公里，228日正式啟用執法，呼籲用路人務必遵守交通安全規則，切勿超速行駛。