龍崎182線3天連假包括區間測速、固定與移動式等測速照相取締違規多達531件。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市龍崎182線因道路蜿蜒起伏，吸引不少重機騎士來此競速奔馳，噪音惹民怨且事故頻傳，一直是警方強力執法重點區域；不過，228連假期間，台南市警察局總計該路段包括區間測速、固定與移動式等測速取締，超速違規件數竟多達531件。

台南市警察局交通大隊指出，182線龍崎段農曆年前啟用建置台南首例區間測速系統，228共3天連假，共測得323起車輛超速違規。此外，固定與移動測速照相共取締147件。歸仁警分局3天連假巡邏測速取締61件，總計3天下來，182線違規超速高達531件。

讓人遺憾的是，昨天182線還發生一起19歲黃姓男大生騎機車西向東在28公里處，疑轉彎時失控，撞上外側護欄重摔，送醫搶救不治。

3天取締500多件，形同每天有170多件超速違規，不少民眾都說，以為啟用區間測速跟警方加強取締，能遏阻超速違規情形，如今看來成效似乎也沒想像中好。

警方指出，後續會持續擬定相關的改善作法，如182線27.6公里處已設置三色號誌，但目前台電公司尚未送電，會建請相關工程單位盡速作業，趕快啟用，讓往來車輛行經該處能減速慢行。此外，也將持續取締違規，並輔以移動式測速照相，並依據巡查現狀，適時調整勤務，規畫執法重點區域與時段，提升見警率。