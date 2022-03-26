苗140線區間測速是為保護石虎而設置。（謝明俊攝）

台13甲線造橋段區間測速設備將從3月底恢復執法。（謝明俊攝）

台13甲造橋段區間測速是為保護石虎而設置。（謝明俊攝）

台61線西濱快速道路通霄段區間測速已從2月16日恢復執法。（謝明俊攝）

苗栗縣內共設置4處區間測速設備，因區間測速設備未經中央標準局檢測，以及設備為大陸製造宣告停用，經標準局一一檢測通過後，台61線西濱快速道路通霄段區間測速已從2月16日恢復執法，另台13甲、台3線及苗140線等3處區間測速設備，也將從3月底恢復執法。

苗栗縣內共設有4處區間測，分別位於台61線西濱快速道路通霄段南北雙向，台13甲線造橋段、台3線三灣及獅潭段、以及苗140線卓蘭段，其中台13甲及苗140線等2處區間測速，是專為保護石虎而設置的限速設備，台3線則是特別針對大型重機車防止飆車所設置，其中除了苗140線外，其餘3處區間測速是由交通部公路總局所建置，再移交苗栗縣警局管理。

這4處區間測速設備先後完成，其中西濱通霄段首先啟用，但因受到西濱彰化段區間測速設備發生嚴重誤差，並因執政黨忌諱多數區間測速設備是大陸製造，才通令定全國區間測速設備全部停用，須由經濟部標準局統一檢測合格並汰除大陸製品後才得恢復執法。

經過標準局安排時程檢測，苗栗縣內4處區間測速設備先後通過檢測，其中西台61線西濱快速道路通霄段，已從今年2月16日恢復執法。另3處區間測速，也將從3月底恢復執行。

苗栗縣警局指出，台13甲線係往返苗栗市、造橋鄉及竹南鎮的重要省道道路，車流量大，而苗140線即為苗栗縣的南橫公路，是連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮的重要道路，這2路段也因石虎保育議題，而研擬實施速度管理。另外台3線路段因路幅寬廣、多彎道的特性，儼然成為超跑及重機愛好者必遊路線，導致車輛超速情形嚴重而衍生交通事故發生，嚴重影響在地居民生活品質及用路安全。台13甲線區間範圍為8.3至9.5公里及9.8至11公里、台3線則為103.2至108公里及114.5至122.8公里，苗140線則為16.2至23.1及25.1公里等，將從3月底恢復執法，警方呼籲用路人遵守速限，以免受罰。