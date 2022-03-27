台北市衛生局26日晚間公布一起確診者足跡，境外移入的案22555，3月下旬在北市趴趴走，22日當天更一口氣把信義區8間百貨商場全逛了一遍。網友還發現他在3天內去了同一家餐廳，一查才知道「有食神駐店」，Google評價高達4.4顆星。

該個案屬境外移入，是一名本國籍20多歲男性，2月13日自澳洲入境。根據疫調，他除了22日橫掃信義區各大百貨商場，也分別於21日中午、23日晚上前往六張犁附近的「大富貴獨門料理」用餐。

網友好奇哪一家餐廳這麼有吸引力，需要3天去吃2次，一查才發現這家餐廳相當有名，Google評價達4.4顆星，且店內有人稱阿寶師的「食神」何京寶駐店。

何京寶從小就展露廚藝方面的天分，17歲成為主廚、22歲起參加世界各項廚藝大賽，拿下多座冠軍，曾獲法國藍帶總統榮譽勳章，也曾任法國藍帶大中華區榮譽主席，是海峽兩岸10大名廚。