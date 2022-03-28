嘉義縣中埔分局針對澐水到大埔路段加強取締勤務，光26日、27日兩天就開單取締14件。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣台3線阿婆彎路段，是不少車友試車、聚集路段，但多年來死傷頻傳，據中埔分局統計，3年已釀10死363人受傷，交通事故多達384件，為減少意外發生，中埔分局針對澐水到大埔路段加強取締勤務，光26日、27日兩天就開單取締14件。

中埔分局指出，台3線山區道路狹窄、彎道多，加上地形蜿蜒起伏不定，車速過快或超車存在一定風險，雖沿路限速僅3、40公里，仍吸引眾多車友來回疾駛、壓車追焦，光周末機車流量就多達6、700輛，因此衍生大小車禍不斷，死傷案件頻傳。

上周中埔分局表示未來每周例假日、連續假期將規畫交通大執法後，分局臉書馬上有車友PO文表達不滿情緒，周邊住戶則是一片叫好，表態支持警方落實執法，而上周末2天下來，警方共取締超速10件、無照駕駛2件、違規改裝車輛1件和逾檢註銷扣牌1件。

中埔分局強調，未來會持續加強重點路段測速違規舉發，另在澐水到大埔共30多公里路段布署多點式攔查取締執法，針對危險駕車、跨越雙黃線、無照駕駛等違規行為加強攔檢，以有效防制重大交通事故發生。