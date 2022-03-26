一名網友分享一張罰單大呼「機車禁止行駛機車道」，交通部想對機車趕盡殺絕？引起網友熱烈討論，不少人笑歪吐槽說，原PO的歷任中文老師應該都在哭，整個理解錯誤，意思顛倒了耶！原來罰單上寫的違規原因為「機車行駛禁行機車道」，但原PO卻將其解釋為「機車禁止行駛機車道」。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上PO出一張罰單抱怨說，現在交通部對機車就是要趕盡殺絕？機車禁止行駛機車道？雖然這一張不是他的罰單，但他看了覺得交通部是在哈囉？從畫面中可見，罰單上的違規事實寫著「機車行駛禁行機車道！」

痛批政府「對機車趕盡殺絕」，網見理由全愣住。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

由於罰單上註明的違規原因應是「機車行駛禁止機車道」，但原PO卻解釋為「機車禁止行駛機車道」，引起網友熱議，「這中文不行啊」、「意思整個顛倒了」、「歷任國文老師哭泣中」、「這就是三寶的來源，看不懂交通規則，被開單還理解錯誤」。

不過，也有網友替原PO緩頰說，中文真的是博大精深，看完這個例子才發現，中文真的超難，同一行字竟可能有2種解釋，他第一眼看也誤以為是「機車禁止行駛機車道」的意思，後來才看懂。「中文真是博大精深」、「可能看字看太快了」。