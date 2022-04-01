一名現居高雄的波蘭記者Tomasz Śniedziewski，在3月時曾經上傳影片，顯示一名騎士在人行道上飆速。歷經高雄市長陳其邁允諾保障行人安全，並由交通大隊大執法後，沒想到，仍有機車騎上人行道。這位波蘭記者今 （1）日再度貼出機車騎上人行道的照片，並諷刺「不必用說的，我就知道你住在高雄」！

一名現居高雄的波蘭記者Tomasz Śniedziewski，經常在網路分享在台灣的生活日常，近日他在個人推特上傳兩部短片，一名騎士連人帶車在人行道上飆速；另一部短片則是4名騎士為了省去等紅燈的時間，而騎上人行道，令他無奈地說，過去在人行道上也曾被按過喇叭，「但高雄人都不以為意，還習以為常」，他盼望高雄市政府能夠正視用行人的安全問題。Tomasz Śniedziewski在推文上說，他不喜歡用推特來抱怨，但是機車在高雄人行道上飆速是相當嚴重的錯誤，希望高雄巿政府能夠注意，而且解決。

高雄巿長陳其邁3月10日受訪時回應，人行道嚴禁機車通行，已請警察局嚴格執法。陳其邁表示，人行道本來就是行人專屬通道、嚴禁機車通行，已請警察局嚴格執法，尤其影片他也看到了，騎這麼快實在不應該，他已跟警察局講，務必要嚴格執行交通相關執法，禁止機車在人行道騎車。

高雄市交通大隊當時表示，警方於3月10日首日執行取締騎士違規騎上人行道的勤務，一整天截至晚間8時為止，各分局共取締427件，日後仍將繼續取締人行道違規亂象，以維護行人行的安全。

不過，Tomasz Śniedziewski今（1）日又氣炸發文，貼出一張照片顯示依然有民眾在人行道上騎機車，旁邊甚至還有一位母親推著嬰兒車，看起來超危險。

Tomasz Śniedziewski諷刺，「不必用說的，我就知道你住在高雄（Tell me you’re living in @KaohsiungCity without telling me you’re living in Kaohsiung.）」，並標記高雄市政府的官方推特帳號。