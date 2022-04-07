交通部長王國材。（陳祐誠攝）

蘇花改2020年1月全線通車後，初期開放小型車、大型車與大貨車行駛，去年9月30日試辦大型重機行駛，試辦期為6個月。交通部長王國材今表示，舊蘇花有落石問題，已請公路總局從安全角度做評估，研擬開放一般白牌車也能走蘇花改。

公路總局去年9月30日起試辦大型重型機車通行蘇花改路段，試辦期間為期6個月，開放通行路段為蘇澳至東澳段（台9線104K＋130~113K＋420）、南澳至和平段（台9線124K＋640~145K＋061）、和中至和仁段（台9線148K＋840~154K＋149），並委託評估單位以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境等指標，分析評估開放大型重型機車通行的適宜性。

王國材今指出，舊蘇花有落石的問題，從安全角度來看，機車走台9丁很危險，蘇花改是一般公路，而不是高、快速公路，稍早已請公路總局評估一般機車也能走。

王國材說，重機已經可以走蘇花改，現在有個車道很寬，可以思考多運用，從安全角度去評估是否開放。

至於重機上國道的部分，王國材認為「還沒準備好」，過去在國3做了評估，很多指標還沒辦法到達。