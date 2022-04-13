新北市烏來區新烏路今（13）日上午10時許發生自小客車與機車擦撞車禍，機車騎士雙腿骨折，肇事原因及責任警方已在調查。

62歲彭姓女子今天上午駕駛自小客車延新烏路往新店市區行駛，行經新烏路五段時，疑因閃避路邊停車，行進路線偏向對向車道，28歲林姓男子騎乘機車反應不及，與彭女座車擦撞，車倒人摔造成雙腿骨折，隨後送往新店耕莘醫院急救。

新店警分局獲報派員到場，經對彭女進行酒測，酒測值為0，詳細車禍原因仍待調查後釐清。