烏來小客車與機車擦撞 騎士噴飛雙腿骨折 14:062022/04/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新烏路五段車禍造成騎士雙腿骨折。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市烏來區新烏路今（13）日上午10時許發生自小客車與機車擦撞車禍，機車騎士雙腿骨折，肇事原因及責任警方已在調查。 62歲彭姓女子今天上午駕駛自小客車延新烏路往新店市區行駛，行經新烏路五段時，疑因閃避路邊停車，行進路線偏向對向車道，28歲林姓男子騎乘機車反應不及，與彭女座車擦撞，車倒人摔造成雙腿骨折，隨後送往新店耕莘醫院急救。 新店警分局獲報派員到場，經對彭女進行酒測，酒測值為0，詳細車禍原因仍待調查後釐清。 小客車與腳踏車路口擦撞擋風玻璃破大洞 騎士送醫後不治 台南小客車與貨車猛撞慘變形 駕駛送醫搶救中 #新烏路 #雙腿 #骨折 #車禍 #自小客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 撞擊畫面曝！轎車未注意救護車鳴笛 下秒GG了 17:172022/04/12 社會 擦撞違停計程車 自小客「烏龜翻肚」駕駛命大逃出 09:292022/04/06 社會 宜蘭死亡車禍！婦疑穿越馬路撿東西 遭曳引車撞飛身亡 20:222022/04/06 社會 車禍互告 遲就醫害敗訴 04:102022/04/06 地方新聞 男子騎重機自撞再遭汽車輾過 身首異處慘死 12:182022/04/06 社會 北市公館砂石車與機車對撞 騎士卡車頭下方逃過死劫 09:082022/04/13 社會 國1南下安定段車禍 轎車衝出護欄 滾落邊坡四輪朝天 13:052022/04/05 社會 桃園中壢3汽機車連環撞 機車騎士送醫無生命危險 15:172022/04/10 社會 消防員休假經過車禍路段 緊急替患者加壓止血 18:142022/04/06 社會 西螺產業道路車禍頻傳 地方盼裝紅綠燈終結事故 17:212022/04/05 社會 撿拾眼鏡自撞分隔島 女子翻車所幸無礙 17:302022/04/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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