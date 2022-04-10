桃園中壢3汽機車連環撞，機車騎士送醫無生命危險。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區環中東路二段與昆明街口，10日中午12時許發生3汽機車連環撞車禍，27歲莊姓男子駕駛自小客車，自稱因顧看導航未注意車前狀況，不慎自撞自撞紐澤西護欄，而後方34歲楊姓機車騎士因為反應不及追撞上去，之後又被後發29歲粘姓女再撞上去。3名駕駛酒測值皆為零，其中機車騎士楊男經送醫治療，經醫生檢視為鎖骨骨折、肺挫傷、全身多處擦挫傷，無生命危險。

中壢警方呼籲，不論是汽機車駕駛行車皆應注意車前動態，在使用導航時也應該注意行車安全。