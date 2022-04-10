桃園中壢3汽機車連環撞 機車騎士送醫無生命危險 15:172022/04/10 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢3汽機車連環撞，機車騎士送醫無生命危險。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園中壢3汽機車連環撞，機車騎士送醫無生命危險。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市中壢區環中東路二段與昆明街口，10日中午12時許發生3汽機車連環撞車禍，27歲莊姓男子駕駛自小客車，自稱因顧看導航未注意車前狀況，不慎自撞自撞紐澤西護欄，而後方34歲楊姓機車騎士因為反應不及追撞上去，之後又被後發29歲粘姓女再撞上去。3名駕駛酒測值皆為零，其中機車騎士楊男經送醫治療，經醫生檢視為鎖骨骨折、肺挫傷、全身多處擦挫傷，無生命危險。 中壢警方呼籲，不論是汽機車駕駛行車皆應注意車前動態，在使用導航時也應該注意行車安全。 #機車騎士 #汽機車 #連環撞 #無生命危險 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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