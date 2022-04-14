桃園男駕車出門疑身體不適 失控連環撞車送醫不治 18:402022/04/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市61歲呂姓男子14日駕車出門，但疑似開車途中身體不適，發生車禍後送醫不治。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市61歲呂姓男子14日駕車出門，但疑似開車途中身體不適，發生車禍後送醫不治。（翻攝照片） 桃園市61歲呂姓男子14日駕車出門，但疑似開車途中身體不適，在桃園區民權路撞到路邊機車騎士後，到成功路左轉到中正路，又撞到汽車、路燈才停下，消防隊員趕抵時，呂男已經失去生命跡象，送醫後仍回天乏術，但粗判死因為心因性猝死，與事故無關，不過詳細原因仍需檢警相驗釐清。 男子駕車拋錨路中 警烈日下揮汗推車救援 鋼管女郎站車頂熱舞 他在車尾跟著跳 「這1翻」網全嗨翻 #駕車 #出門 #撞到 #男子 #病發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門七旬翁出門打疫苗走失 警方與鄉親協尋平安回家 16:012022/04/12 社會 泰籍移工男酒後坐橋上圍欄 稱心情不佳看海險象環生 15:362022/04/13 社會 八德監獄受刑人逃獄騎單車奔129公里 落網辯：想放假 09:032022/04/09 社會 推拿師命她脫褲「狗爬式」竟偷拍 手機藏138張私處特寫 18:582022/04/08 社會 好市多排隊糾紛他遭毆眼「視力永久損傷」 暴力男下場曝 06:002022/04/14 社會 離譜！嘉義少年無照駕車自撞電桿 被查出正在居家隔離 17:502022/04/14 社會 車禍賠償談不攏 男子對婦人發黑函、潑糞、逼車判賠24萬 13:222022/04/13 社會 怪男遇盤查猛裝死 警一看尷尬了這身分秒被識破 15:472022/04/09 社會 女童撞到頭血流不止 警協助開道10分鐘內順利送醫 14:152022/04/10 社會 狗的報恩！收編被棄養奶汪 牠當2年保鑣護送飼主出門 14:402022/04/14 萌寵 林志穎賽車帶3兒出門 「繼承帥爸超高顏值」：簡直複製貼上 16:082022/04/11 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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