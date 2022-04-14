桃園市61歲呂姓男子14日駕車出門，但疑似開車途中身體不適，發生車禍後送醫不治。（翻攝照片）

桃園市61歲呂姓男子14日駕車出門，但疑似開車途中身體不適，在桃園區民權路撞到路邊機車騎士後，到成功路左轉到中正路，又撞到汽車、路燈才停下，消防隊員趕抵時，呂男已經失去生命跡象，送醫後仍回天乏術，但粗判死因為心因性猝死，與事故無關，不過詳細原因仍需檢警相驗釐清。