鋼管女郎站車頂熱舞 他在車尾跟著跳 「這1翻」網全嗨翻

阿伯的體態、少女的心態！1名身材圓潤的中年男子被拍到日前與花車女郎在街上「尬舞」，男子賣力地舞動四肢，模仿車上女郎的曼妙舞姿，過程中還使出地板動作，甚至成功側翻，動作相當靈活有律動，讓周圍民眾看傻；影片曝光網友紛紛大讚男子贏過花車女郎，「下面這個跳的比較好」、「我給阿伯一票」。

身材圓潤的男子被拍到與花車女郎「尬舞」，男子賣力舞動四肢，模仿女郎曼妙舞姿，甚至成功側翻，動作相當靈活有律動，讓周圍民眾看傻。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

臉書「爆廢公社」有網友分享一段抖音影片，1名穿著火辣的女子在電子花車車頂對著鋼管熱舞，而車尾的地面卻有1名身材圓潤的男子也在搔首弄姿、手舞足蹈起來，男子手腳相當靈活，甚至一度成功「側翻」讓眾人看傻眼，他一邊盯著女子一邊擺動身體，似乎想模仿女子舞姿。

短短近50秒的影片中紅衣男子賣力地與車上女子「尬舞」，舞蹈動作盡量與女子一樣，眾人目光都被男子有趣的舞姿所吸引，最後因為音樂停止，女子疑似也看到男子行為後停下動作，男子才索性沒有繼續跳下去。

影片曝光網友紛紛留言「自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「勇氣就100分了，跳的不錯啊」、「還翻的過去，讚喔」、「下面這個跳的比較好」、「想要證明別人有的咱也沒輸」、「我給阿伯一票」、「我覺得下面的光勇氣就贏了」、「從雙方的舞步來看，看得出來大叔的氣勢比較強」、「地板動作加分」、「懂看喔！為了搶到最好的視野必需做些跟別人不一樣的舉動」、「阿伯的體態、少女的心態」。