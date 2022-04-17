台中市北屯區1處民宅17日傳出1名女子墜樓意外，警消獲報到場救援，發現女子從6樓墜樓時，幸好有第4台的電視線，還有等其他物品緩衝墜落力道，女子意識清楚，只有四肢擦挫，幸運撿回一命，經調查可能為感情因素，但家屬不願多談，警方初判並無外力介入，案發原因，進一步調查釐清。

台中市消防局中午接獲報案，表示北屯區處民宅有民眾墜樓，救護車火速到場，這名32歲的黃姓女子倒臥在路面，但意識清楚也無骨折，送醫檢查後並無大礙，只有四肢擦挫傷。

警消發現，女子從6樓墜樓時，剛好墜落時碰到第4台的電視線等物品，有堅硬度高及彈性極佳的電線，掉落時獲得緩衝，撿回一命，鄰居直呼「好家在！」

轄區警方到場了解情況，家屬對黃女墜樓意外不願多講，警方初步研判並無外力介入，由於黃女正在醫院治療觀察中，詳細的案發原因，警方還要進一步調查。

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