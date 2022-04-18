常見的親友詐騙情況。警方提醒可撥打165查證，確保自身財產安全。（警方提供）

金門又見假「姪子」騙錢案件，好心匯款的女子向親友探詢，才知姪子人在國外，根本不在台灣，但身上僅有的10萬存款已被騙走，氣得說不出話來。警方提醒，這類案件層出不窮，小心查證避免上當。

警方調查，家住金門的A小姐，在4／13接到一通電話，對方自稱是她的姪子，因最近投資事業急需用錢，想向她借款30萬元應急。A女聽電話中的聲音很像，一時不疑有他，但表示身上僅存10萬元，只能借他這麼多錢。

A女依照對方要求至金融機構匯款，「姪子」還提醒她若銀行行員問起用途，只要說匯款給朋友就好，以免引起懷疑。事後，她向親友詢問姪子的狀況，才知姪子人在國外，根本不在台灣，驚覺被騙，趕緊到金湖分局報案。

金湖分局長曾冠螢提醒，接到親朋好友來電借錢，一定要提高警覺並再透過其他管道，如跟其他親友確認，不要僅以電話就認定借錢的是自己的親友，可撥打165查證，確保自身財產安全。