一名藍姓女子日前發生車禍擦撞，不料竟被女駕駛男友邱銘祥纏上，不僅凌晨跑去藍女住處散發藍女新冠肺炎確診的不實黑函，還對藍女潑糞，甚至尾隨藍女搭車上班，造成藍女極大困擾。刑事部分，邱男被台北地院依散播疫情不實訊息罪、強暴侮辱罪、強制罪合併判處徒刑10月；藍女另提附帶民事賠償，北院判決邱男應賠償24萬元。

藍女先前與邱男女友在路上擦撞，後來賠償條件談不攏，就此被心生不滿的邱男盯上，自2020年1月起傳簡訊恐嚇，還到藍女住家附近放鞭炮騷擾。2021年5月17日凌晨，邱男先是開車到藍女住處附近，散發藍女在醫院自費快篩已確認為新冠肺炎陽性的黑函。

接著邱男又在2021年2月1日晚間，刻意在藍女住家附近堵人，見藍女獨自出門，竟尾隨藍女向其潑糞，再跑到藍女居住的社區LINE群組內留言，嘲笑藍女是掉進糞坑。

同年4月12日上午，邱男又跑到藍女住家外等候，見藍女正搭乘兒子做車外出上班，不僅尾隨在後，還多次超車、逼車，迫近藍女座車叫囂。藍女因邱男前後持續兩年的恐嚇、騷擾，被診斷出患有焦慮症和憂鬱症，常有壓力大、負面想法及難以入眠，最後不堪其擾報警抓人提告。