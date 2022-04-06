北市林姓男子與綽號「小可」的女子，去年6月為了取得許姓男子的個資，尾隨潛入中山北路7段一處豪宅，在林男的轎車底盤裝設，俗稱「小豆子」的衛星定位發報器，小可則跟隨許男進入電梯確認他居住樓層，許男經過9天，維修車輛時，師傅發現追蹤器，林男被捕後矢口否認，檢察官依妨害秘密罪提起公訴。

去年6月28日下午4點55分，許男駕車進入中山北路7段一處豪宅地下停車場，林男駕車與小可尾隨進入停車場，林男假裝要停車，小可下車跟著許男進入電梯，確定許男居住的樓層，小可再由1樓離開。

林男則將衛星定位發報器，黏貼在右後輪遮板內，並藉由系統查知車輛行蹤，直到7月7日傍晚，許男維修輪胎時，師傅發現轎車遭裝追蹤器，許男因而報案提告，林男辯稱，原本要去社區找朋友，不小心誤入停車場，然後看許男駕駛全新的轎車，很喜歡該車樣式，因而蹲下去觀看，並沒有裝設追蹤器。

該豪宅每坪要價100萬，每戶約總價5000萬到7000萬，林堅稱不認識同車的小可，不肯說出跟蹤許男的目的，但檢察官調查，林所稱的朋友，並不認識他，認定是為了鎖定許男行蹤，侵入住宅裝設追蹤器，依妨害秘密罪起訴。