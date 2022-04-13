中華(2204)周三召開線上法說會，說明2022年展望時提及未來永續經營的新能源車轉型策略，會中副總錢經武表示，考量ESG永續經營、CAFE要求以及未來台灣汽車市場更加開放等因素，中華汽車近年致力於新能源車策略，除了自行發展新能源車型及各項關鍵技術外，也將朝多元品牌事業發展，成果將在未來產品上陸續展現。

新能源車轉型策略方式包含兩大主軸：自主研發新能源車與載具，結合策略合作夥伴資源、建構完整新能源車產品線。

自主研發新能源車與載具，中華近年積極投入自主研發新能源車與多元載具，包括電動商用車、電動機車與自行車、以及無人搬運車(AGV)。今年下半年將推出新世代全新續航里程動力系統的菱利電動車；電動機車部份則持續朝多元能源方案與車型發展，以滿足消費者不同使用情境下的需求。另外，中華也將軟硬體核心技術運用在自主開發無人搬運車與無軌導航機器人等智慧自動化設備，運用在紡織、醫療等產業，並成功為台灣半導體廠商提供客製化解決方案。

結合策略合作夥伴資源，建構完整新能源車產品線，在持續經營三菱與CMC品牌的同時，中華汽車將爭取多品牌導入，一持續爭取三菱品牌新車型導入，包含三菱品牌PHEV及其它新能源車型。二國產化導入MG品牌，基於多元品牌事業發展策略，中華將於第四季導入MG品牌車型國產化生產，強化生產線稼動率以確保成本競爭力，並建構多元新能源車產品線。三與其他品牌合作，在多元品牌事業策略下，中華將持續尋求外部資源合作機會，因此正評估與鴻海(2317)的鴻華先進(MIH)合作，運用其電動乘用車共用平台資源。

中華目前所具備的人才、生產製造經驗與資源及多年的銷售通路經驗，朝永續經營及多品牌的策略發展方向將有助於提升未來的競爭實力與營運規模，也期待在疫情與國際政治情勢好轉下，國內經濟有較佳表現，整體車市及中華表現能逐年提升。