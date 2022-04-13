今日台股隨著國際股市反彈，開高走高，漲幅逾300點，電子股資金回籠，權值王台積電更是大漲近3%，IC設計龍頭聯發科也反彈超過4%，今日電金傳都有買盤進駐，大盤一吐悶氣，揮別上一週以來，因兩岸的疫情以及美債殖利率飆升等利空因素的陰霾，但總體量能還是未達標準，技術線型有望打出W底形整理後再向上攻擊，目前依然只以反彈格局看待而非回升。

觀看整體盤勢資金流向，因疫情政策逐步的調整，政府也透漏有望在6月就可解封，受惠類股莫過於觀光旅遊股，山富、鳳凰等旅遊股都一早直接亮起紅燈，航空雙雄也雙雙大漲；另外展望3月營收創高股，就屬鋼鐵股所有，例如大成鋼、榮剛、彰源、新鋼同步帶領鋼鐵族群走強；貨櫃航運長榮也突破季線壓力，將挑戰月線關卡，配息季將近，高殖利率股票也不會缺席。

4月天也是第二季的開始，各大法人開始布局新的題材股票，基本面優良且展望未來有爆發性成長的公司，以及3月營收表現亮眼都是資金青睞的目標，筆者認為投資人可以留意以下符合條件的個股。

華新：儘管受到鎳價大幅波動，華新依然繳出 3 月營收 160.38 億元，創新高的好表現，月增 23.1%、年增 40.41%。

華新董事會今日決議，為增加冰鎳及鎳生鐵產能投資，擬以每股 3992 元美元，取得印尼 PT. Sunny Metal Industry 共 50.1% 股權，總交易金額 2 億美元。

長榮航：長榮航總經理孫嘉明樂觀看待下半年航運復甦商機，航空貨運市場需求依舊強勁，僅次於去年第4季，適逢俄烏戰爭，近期貨量相當滿，勢必成為推升運價走揚原因之一。

由於受到台灣與大陸的疫情升溫，短期也會造成長榮航的動盪，不過隨著各國陸續開放境管，共存意識也慢慢融入於大眾心中，產業長線依然看好，旅遊觀光業逐步進入恢復階段；交通運輸更是旅遊市場最主要的獲利來源，除了貨量多到每架貨機每日的飛航時數達17小時，每架貨機都已經用到最大的周轉率，法人看好未來營收將逐季成長。

神準：神準主要產品主打企業市場，因收到疫情影響，公司資本支出緊縮，但自去年下半年以來，全球陸續解封之際，營運開始反轉，產品包括交換器、無線基地台、伺服器等網通產品需求陸續加溫，運算網路交換器包含100G交換器已經開始出貨，公司持續看好無線以及有線產品的成長，也表示將迎接網通產業史上最好的一年。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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