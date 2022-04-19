中國大陸長江三角洲拚復工，跌深電子股包括友達（2409）、聯發科（2454）等19日吹起反攻號角，原本氣勢如虹的防疫概念生技股如寶齡富錦（1760）、國光生（4142）、泰博（4736）等，股價明顯走弱。

國泰證期資深經理蔡明翰分析，具防疫概念的生技族群股價先前走強，包括原料藥、學名藥、藥品通路與保健食品，近期股價表現強勢，主要因本土疫情持續擴散，連續四天本土案例破千，吸引資金流入避險。

但他認為，防疫概念股股價領先基本面，股價恐領先疫情見頂而拉回，僅能參考技術面短線偏多操作，後續若股價出現轉弱跡象，即使疫情持續升溫，仍應獲利了結而出場。

摩爾投顧分析師林漢偉也指出，台灣本土疫情正式突破千例之後，防疫概念股漲勢有擴散跡象，由原先的檢測試劑股，擴散至新藥、學名藥，以及醫療器材如血壓計，血氧機等股票。

目前政府防疫政策傾向防堵中重症患者，也是本波檢測、新冠用藥等個股，近期得到法人資金卡位的主要原因，但不具業績加持的防疫股，多是受惠資金轉進防疫股卡位，推升股價無基之彈，後續要留意沒有法人與業績保護，一旦疫情恐慌緩解，或資金轉向時，股價可能有大幅回檔風險，須留意技術面與籌碼面的轉折訊號。