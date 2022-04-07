擁有現役壘球國手身分的高雄鳳山議員參選人蘇致榮7日在臉書PO出與他網球台灣一哥盧彥勳的合照。蘇致榮表示，他與盧彥勳是舊識，非常欽佩對方一路走來的心路歷程與對台灣網壇的付出，這次見面除了敘舊，更把握機會請益體育政策。

蘇致榮表示，目前高雄的三級運動與後續發展的銜接不順，導致很多人才外流，甚至是放棄體育夢想，讓他覺得非常可惜，現在高雄有職棒、職籃，也有女排等業餘聯賽隊伍，未來他會致力於體育人才培訓與媒合運動產業。

蘇致榮說，盧彥勳退而不休，退居幕後作育英才帶給他很多啟發。也預告，除了黃甘霖、方昶詠、馮勝賢、盧彥勳等人以外，他會持續請益更多運動界的前輩，讓高雄的體育環境更好。

民進黨高雄巿議員初選將於4月11日起民調，鳳山選區提名4席，有林智鴻、張漢忠、陳慧文、蘇致榮、許易鼎等5人參選，陳慧文因婦女保障篤定出線，等於其他3席將是4搶3。