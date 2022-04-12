高雄經發局12日表示，該局提報的楠梓產業園區設置計畫，也就是台積電建廠的中油高煉廠舊址，12日通過高市府環境影響評估審查委員會審查，預計今年4月底，完成園區核定程序、5月份土地點交、以及廠商取得建照，6月份園區公共設施及台積電建廠就可同步動工。

高雄經發局長廖泰翔12日指出，楠梓產業園區是依循行政院美中科技戰下，臺灣半導體前瞻科研、人才布局及產業發展政策所規畫設置，台積電進駐設廠，可結合高雄既有材料與石化產業聚落、循環技術及高值材料生產等優勢，帶動材料與石化產業就業與研發升級，鏈結既有半導體及科技走廊，建立南部半導體材料S廊帶，進一步落實市長陳其邁所提的加速產業轉型、增加就業等市政優先政策。

廖泰翔強調，外界關切新廠區建廠及營運後的環保議題，高市府會依照環評決議落實監督，整體園區規劃將納入當地生態考量，攜手台積電，以更嚴謹的態度面對環境問題，不僅符合法規，甚至比法規更高規格的積極目標，持續致力節能、節水及減廢，落實綠色製造與環境共生共榮理念。

高雄經發局表示，楠梓產業園區設計計畫12日通過環評之後，後續整體進度預計今年4月底完成園區核定、5月辦理土地點交、及台積電取得設廠建照，6月園區公共設施及台積電建廠將可同步動工，以配合台積電預計2023年7月營運需求，預計將來可創造1,500名就業人口及每年1,576億元產值。