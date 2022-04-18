台南官田隆田Cha Cha文化資產教育園區今年初開幕後，成為新興景點，這次進一步串聯國旅平台「菱波官田線」的烏山頭水庫、八田與一紀念園區2大景點，即日起至年底，憑票根可享另一園區票價折扣；此外，為了推廣低碳旅遊，到官田遊客中心及八田與一紀念園區租借電動輔助自行車，還享8折優惠。

台南市政府文化局與農水署嘉南管理處、西拉雅國家風景區管理處合作，推廣「菱波官田線」3大旅遊景點隆田ChaCha文資教育園區、烏山頭水庫及八田與一紀念園區，搭配購票優惠，邀請民眾騎乘電動輔助自行車，來趟低碳旅行，探索各園區鹽糖鐵、水庫等的歷史背景。

市府文化局18日舉行行銷記者會，市府文化局長葉澤山說，西拉雅國家風景區管理處搬遷到官田後，議員們很關心區內的觀光連線發展，隆田Cha Cha文化資產教育園區今年初落成後，這次跨單位合作，串聯3個園區景點，未來官田的旅遊方式一定跟過去不一樣。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能提到，交通部觀光局去年推出16條自行車多元路線，其中1條「菱波官田線」就在西拉雅轄內，這條路線全長24公里，若騎一般的腳踏車，挑戰性比較高，所以努力招商，讓電動輔助自行車進駐設站點，他自己親自下去試騎，前往水庫等地都非常方便。

農水署嘉南管理處副處長蕭福清說，烏山頭水庫風景優美，區內有步道、親水公園等，適合親子遊憩。憑隆田Cha Cha文化資產教育園區或烏山頭水庫風景區的任一園區票根，至隆田Cha Cha購買門票，可享70元優惠票價；至隆田Cha Cha購買門票，只要60元，措施只到今年底。