北區「五岔路口」科技執法系統運作情形目前仍正常。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

因高雄興達電廠事故，全台各地都有民眾回報停電災情，台中市警方3日早上09時50分起，於部分地區停電導致號誌故障路口，動員警力239人次、義交164人等投入交通疏導工作；另2月16日上線的北區五岔路口「科技執法」首逢全台大停電，仍不斷電自動偵測抓違規，警方呼籲勿心存僥倖。

台中市警察局指出，3月3日10時35分許，各轄區號誌不運作的路口，分別為南區、北屯區、豐原區、神岡區、大雅區、霧峰區、大里區、龍井區、烏日區、大肚區、沙鹿區、梧棲區、大甲區、大安區。已由轄區派員加強交通疏導，以保持路口淨空。

台中市警察局後續說，接獲停電通知時將優先針對號誌停電之大路口派遣警力，置重點於台灣大道、文心路沿線，並請警廣及交控中心CMS協助宣導駕駛人，行經號誌不亮之路口慢看停，注意行車安全，目前已經維持交通順暢正常運作。

由於事發突然，台中市交通警察大隊除全動員至各重要路口，進行協助交通疏導，另執法組也派員視察剛上路不久的北區「五岔路口」科技執法系統運作情形，三民路三段、崇德路、五權路與錦南街，並無停電狀況，目前紅綠燈維持正常運作。