228連假即將到來，交通部公路總局今天表示，預估這次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，其中台9線蘇花路廊等6省道路段恐車多壅塞。

228連假即將到來，交通部公路總局今天發出新聞稿表示，預估這次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路總局預估觀光旅遊車潮將於2月26日至2月27日上午湧現，返回工作地車潮則預估從2月27日下午開始至2月28日，建議民眾可避開壅塞時段上路。

公路總局指出，台9線蘇花路廊壅塞時段預估為南下2月26日清晨5時到中午12時；北上2月27日下午3時到晚間8時及2月28日早上11時到晚間6時；台9線南迴公路壅塞時段為屏東往台東方向2月26日早上10時到下午3時；台東往屏東方向2月28日中午12時到晚間7時。

台1線水底寮至楓港路段壅塞時段為南下2月26日早上10時到下午5時；北上2月27日下午3時到晚間7時及2月28日下午1時到晚間7時；台61線鳳鼻至香山路段壅塞時段為南下2月25日晚間5時到7時及2月26日早上8時到下午1時；北上2月27日下午4時到晚間9時及2月28日下午4時到晚間7時。

台61線竹南路段壅塞時段為南下2月26日早上10時到下午1時；北上2月27日及2月28日下午3時到晚間9時；台61線中彰大橋改建路段，南下2月26日早上9時到下午2時；北上2月27日下午4時到晚間7時。

公路總局指出，至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道及台18線中埔交流道等，預估連續假期會有車多壅塞情形。

重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆到瑞濱路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台3線及台7線大溪到慈湖路段、台9線礁溪路段，預估於連續假期3天皆有車多壅塞情形發生，台2線萬里到大武崙路段、台3線大湖路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線墾丁路段，預估連續假期前2天有車多壅塞情形。

在公共運輸部分，公路總局針對民眾連假期間返鄉出遊需求，已請客運業者籌備充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次，同時為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，該局也已請場站及客運業者做好人車安全整備及防疫措施，於場站、候車地點及常接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員健康，該局呼籲民眾於連假期間返鄉出遊搭乘公共運輸，也請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。

國道客運部分，公路總局說，228連續假期公路客運預售票已於1月25日起陸續開始販售，截至2月23日止，西部及東部國道客運皆尚有8成空位，請民眾多加利用，相關購票資訊可至各客運業者官網查詢。（編輯：陳政偉）1110224