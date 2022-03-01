今年清明節連假是4月2日(週六)至4月5日(週二)共4天，為維持高速公路行車合理服務水準，考量部分民眾習慣提前掃墓，且今年受新冠肺炎疫情持續影響，為避免群聚，高公局本次疏導措施包括清明節連假前1、2週休(3月19日至20日、26日至27日)，採單一費率再7折，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

高公局依據歷年數據研判清明節連假包含掃墓及旅遊旅次，首日雙向交通量達120mvk(百萬車公里)，其中南向為連假最大量達70mvk；清明節為假期第4日，雙向達112mvk，北向為連假最大量達64mvk。

為避免前1、2週六國5因此出現南向長時段壅塞情形，假期前1、2週休亦即3月19日至20日、26日至27日，每日5-12時石碇及坪林南向入口封閉措施，收費方面單一費率再7折。4月2日至5日單一費率。4月2日至5日，每日0至5時暫停收費。

3月20日及27日，每日15-20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。4月2日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道及國5南港系統交流道之南向入口匝道高乘載管制。4月4日至5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

3月19日及26日，每日5至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。4月2日及3日，每日0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。4月4日及5日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

另將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

其他疏導措施包括視國5北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高工局表示連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免，用路人如要開車出門，出門前請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車規劃，避開壅塞路段及時段。務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，以利整體行車順暢。