國民黨台北市議員徐巧芯近日針對俄烏衝突發表的言論，遭特定網友斷章取義抹黑，連「口譯哥」趙怡翔也分享被斷章取義的內容進行批評，讓徐巧芯忍不住質疑「前駐美政治組組長竟然會聽信綠營側翼粉絲頁的謠言」。

趙怡翔今（27）日上午在臉書分享「打馬悍將粉絲團」的貼文，認為徐巧芯上政論節目時說的內容有疑慮，點名徐巧芯「不要再合理化普丁這個獨裁者的行為與論述」，除了說「支持一個國家的自主權，支持民眾所做出的選擇有這麼困難嗎？」還強調「我真的聽了節目內容，傻眼」。

但徐巧芯在臉書回嗆，質疑趙怡翔可能是看了網路上一段綠營側翼斷章取義她的談話後就跟著造謠，不解「到底從我的哪一句話可以推演出我說普丁做得好？這種荒謬的抹黑竟然可以大言不慚的公開論述，臉皮真厚」，怒批「難怪當時從美國可以不聽小英的直接跑回來選議員，直接惹怒最提拔自己的人，只好加入湧言會」。

徐巧芯針對被指控的內容清楚回應，說自己提到「芬蘭化」時，是在描述俄羅斯跟烏克蘭談判時想要什麼、打算談判什麼，只是客觀事實的描述，「根本不是說普丁好棒棒」；而針對烏克蘭與核武之間的關係，徐巧芯則說自己是在談論有關國際輿論認為「烏克蘭可能重新尋求核武器以對抗俄羅斯」讓俄羅斯相當緊張一事，質疑「我什麼時候說出『烏克蘭目前有核武』這句話？」

最後針對「抗俄保烏」及「值得台灣借鏡」的說法，徐巧芯則反問「難道不是客觀事實？」徐巧芯強調，自己不是要台灣放棄自保，而是在討論西方國家的承諾有前後不一的問題，是台灣需要注意的重點。

徐巧芯表示，趙怡翔與側翼為伍，把後面那段話完全不提，斷章取義說她是在倡議台灣放棄武力，根本牛頭不對馬嘴，「試想，如果我的主張是台灣不要保衛自己，那我為何長期主張實行徵兵制？」並怒批「動腦想想就知道那是張斷章取義的梗圖，竟然一個政治人物還會被側翼唬弄！」

徐巧芯懷疑，可能是因為她近日提出的一些國防政策，讓綠營一些人很緊張，「可是我所提出的就是要靠自己保家衛國，跟口譯哥的抹黑完全相反不是嗎？要黑人也要有點邏輯吧！」