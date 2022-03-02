連3紅的日股，2日出現轉折。市場愈來愈擔心俄烏衝突未來發展，日股也走勢疲弱，指數開低後始終在平盤之下游走。日經指數收26393.03點，跌451.69點或1.68%。東證收1859.94點，跌37.23點或1.96%。

大和證券認為，地緣政治風險仍是影響日股走勢主因。同時，在俄羅斯被制裁後，棄股抱債情形很明顯。

俄股停擺之下，還有一些相關債券交易平台也暫停交易，全球主要股市還是一樣有開盤，雖然上下震幅不小。

日股中，科技類股疲弱，發那科跌3.64%，東京威力科創跌1.99%，大金工業也跌3.75%。

受到美國公債殖利率降至8周新低影響，保險業者一度跌3.45%，表現最差。同時，日本10年債息也降至1個多月最低點。日本保險公司T&D控股大跌6.31%，第一生命控股也跌5.21%。

國際油價每桶重返100美元以上，日本石油勘探業者領漲，帝石上漲7.69%。

4月將納入日經金融成分股的租賃公司歐力士，翻黑收跌0.26%。同時，被剔除的新生銀行更下跌3.23%。