韓國政府8日表示，在以美國為首所發動的各國對俄制裁之後，目前已經得到美國方面的出口限制豁免權。也就是說，有了這張許可證，韓企部分科技相關產品可以繼續輸俄。

韓國官方聲明指出，繼歐盟、日本、加拿大、澳洲、英國以及紐西蘭之後，自己也拿到這張出口豁免許可證。

在這次由美國日前對俄所發起的數項經濟制裁中，包括避免俄國在俄烏戰事中，還能取得高科技產品，也防止美國科技外洩俄國，像是半導體、軍武製造、生化研發等先進產品都納入列管項目。

以韓國來說，當地半導體雙雄三星電子以及SK海力士，在聽到這項輸俄產品未被完全限制的利多消息下，盤中股價也有向平盤靠攏趨勢。韓股7日表現還是稍顯疲弱，目前下跌約0.5%。

由於韓國已加入制裁俄羅斯行列，包括禁止與俄羅斯央行有交易行為等。制裁中，除拿俄羅斯主權財富基金開刀外，也禁止部分俄羅斯金融業者使用SWIFT國際支付系統作業。