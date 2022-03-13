俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）10日被英國制裁後，其在多家美國對沖基金公司的投資被凍結，擁有的英超豪門切爾西面臨財務困境，甚至拖累英國女王收不到地租。

據基金管理服務供應商SS&C Globe Op訊息，來自英國財政部金融制裁執行辦公室（OFSI）與開曼群島金管局（CIMA）指引，阿氏多個對沖基金帳戶被禁止包括調度、贖回和支付等交易，就連捐款也不行。

知情者表示該指引，讓阿氏近期想盡辦法出脫一系列對沖基金資產，和把出售切爾所得捐給烏克蘭戰爭受難者等操作全被禁止。

他多年來透過美國投資顧問公司Concord Management投資對沖基金。最近試圖賣出其在Empyrean與Millstreet等基金公司的名下資產。

阿氏發言人與Concord未評論相關報導。

美國瑞格律師事務所（Ropes & Gray）合夥人亞當斯（Ama Adams）指投資界的關係千絲萬縷，許多資產管理公司坦承他們可能跟被制裁的俄國客戶牽連。

除了投資界想跟被制裁的俄國寡頭切割關係外，英超聯賽董事會12日宣布取消阿氏做為切爾西球會董事的資格。阿氏最近為切爾西尋找買家，但遭制裁後，出售球會的舉動被迫暫停。

為迴避阿氏被制裁的影響，英國政府對切爾西發出特殊許可證，在5月31日前仍能訓練和參與足球賽事，可為每場賽事撥出90萬英鎊應付相關支出。受阿氏制裁拖累，包括現代汽車等暫停對切爾西的贊助合約。

阿氏2011年以1.4億美元買下近兩百年歷史宅第的所在地，是英國皇家財產局（Crown Estate）所擁有，該局名義上歸王室所有。根據125年期租約，最初每年地租1萬英鎊，然後逐步上調至16萬英鎊。阿氏被制裁後將無法支付地租。