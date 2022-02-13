蔡依林不僅是華語歌壇天后，保養有術的她，還是凍齡的美魔女代表，完全看不出蔡依林已41歲，而親民的蔡依林平時也不吝嗇分享生活日常，近日適逢農曆新年，蔡依林就曬出一系列走春照，穿搭不只曝光41歲完美身材曲線，而蔡依林下半身的特殊穿搭更是超前衛。

蔡依林11日在IG曬出踏青美照，並寫下：「踏青 看青 聞青 #九重葛在哪我就在哪」，手拿紅色小包包的蔡依林還自稱是「#心機紅」，只見蔡依林站在開得茂盛的九重葛前面，不過人比花嬌，儘管蔡依林疑似頂著素顏入鏡，不過她的濃眉大眼相當俏麗，而以側身入鏡的蔡依林，蠻腰纖細、翹臀超搶鏡，凹凸有致的S身材相當吸睛。

有別於蔡依林舞台上的豔麗造型，照片中，她頂著一頭長到腰的羊毛長捲髮，搭配短版運動上衣和造型前衛的長褲，褲子正面看起來像是運動褲，但從後面看則像牛仔褲，而蔡依林的前衛穿搭也引發網紛紛留言：「那褲子到底算運動褲還是牛仔褲」、「褲子好好看」、「姐果然都走在時尚尖端」、「姐很美，姐的包也好美」。

不少歌迷趁著蔡依林發文，趕緊敲碗新專輯，其實近年因疫情攪局，讓向來工作滿檔的蔡依林，意外多了體驗生活的時間，至於粉絲最期待的新專輯，蔡依林2020年底時曾表示，目前還在體驗生活帶來的靈感，有體悟會先寫下來，等時候到了再整合，敬請期待。