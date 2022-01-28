由孫藝珍、田美都、金智賢領銜主演的韓劇《三十九》將於2月16日開播，該劇描述即將進入四十歲的三位女性，面對各自職場、感情、家庭的人生經歷，該劇消息甫確定卡司時便受到許多粉絲期待，開播在即近期官方也釋出不少預告、劇照，三位於劇中的時尚穿搭在開播之前，便已在網路成為話題，而在劇中飾演江南皮膚科院長的孫藝珍，自與老公的定情作《愛的迫降》首度回歸小螢幕，自然受到媒體、粉絲關注，在近期推出的各式預告、劇照以及於孫藝珍的個人IG上，皆能一窺該劇中的時尚穿搭。

孫藝珍於最新釋出劇照中以BLUMARINE淺灰藍經典立體玫瑰針織外套搭配珊瑚橘洋裝，與背景相呼應充滿活力氣息。（翻攝自IG @jtbc_thirtynine）

作為許多時尚品牌寵兒的孫藝珍，在劇中的服裝品牌也自然多為大家耳熟能詳的品牌，如最新釋出的劇照中，她便以BLUMARINE淺灰藍經典立體玫瑰針織外套搭配珊瑚橘洋裝，搭配Tiffany & Co.耳環亮相，而根據至今釋出的預告中，作為稱職Valentino 代言人的她，多款造型皆使用品牌大衣、襯衫營造都會女性形象，去年秋冬推出的Stud Sign肩背包也出場不少次，另外韓劇經常出現的BAU by Bride And You、Alexander Wang、IN SILENCE等品牌也都沒有缺席。

雖然劇集尚未開播，因孫藝珍皮膚科院長設定，故劇中多以「氣質、專業」做為整體造型主軸，故十分適合做為民眾開春後上班穿搭靈感，在此擷取劇中的些許穿搭小秘訣，供讀者參考。作為一名職場女性，孫藝珍於劇中除有全黑專業毛呢套裝外，也有不少襯衫、及膝裙的搭配，在色系選擇方面，上身多以淺藍、白色、米色等較為溫柔、軟性的色澤，下身則多選擇黑色、海軍藍等深色系裙裝、褲裝，中和整體造型呈現專業不死板的職業女性形象。

BLUMARINE立體玫瑰針織外套，7萬800元。（BLUMARINE提供）

於25日的釋出的預告中，出現Valentino Garavani Stud Sign 黑色粒面小牛皮肩背包，10萬2500 。（Valentino提供）

孫藝珍以BAU by Bride And You百摺連衣裙搭配UCG拖鞋。（翻攝自孫藝珍IG）

孫藝珍以BAU by Bride And You軟呢外套搭配黑色Ａ字裙，呈現氣質形象。（翻攝自孫藝珍IG）