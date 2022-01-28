由孫藝珍、田美都、金智賢領銜主演的韓劇《三十九》將於2月16日開播，該劇描述即將進入四十歲的三位女性，面對各自職場、感情、家庭的人生經歷，該劇消息甫確定卡司時便受到許多粉絲期待，開播在即近期官方也釋出不少預告、劇照，三位於劇中的時尚穿搭在開播之前，便已在網路成為話題，而在劇中飾演江南皮膚科院長的孫藝珍，自與老公的定情作《愛的迫降》首度回歸小螢幕，自然受到媒體、粉絲關注，在近期推出的各式預告、劇照以及於孫藝珍的個人IG上，皆能一窺該劇中的時尚穿搭。

孫藝珍於最新釋出劇照中以BLUMARINE淺灰藍經典立體玫瑰針織外套搭配珊瑚橘洋裝，與背景相呼應充滿活力氣息。（翻攝自IG @jtbc_thirtynine）
孫藝珍於最新釋出劇照中以BLUMARINE淺灰藍經典立體玫瑰針織外套搭配珊瑚橘洋裝，與背景相呼應充滿活力氣息。（翻攝自IG @jtbc_thirtynine）

作為許多時尚品牌寵兒的孫藝珍，在劇中的服裝品牌也自然多為大家耳熟能詳的品牌，如最新釋出的劇照中，她便以BLUMARINE淺灰藍經典立體玫瑰針織外套搭配珊瑚橘洋裝，搭配Tiffany & Co.耳環亮相，而根據至今釋出的預告中，作為稱職Valentino 代言人的她，多款造型皆使用品牌大衣、襯衫營造都會女性形象，去年秋冬推出的Stud Sign肩背包也出場不少次，另外韓劇經常出現的BAU by Bride And You、Alexander Wang、IN SILENCE等品牌也都沒有缺席。

雖然劇集尚未開播，因孫藝珍皮膚科院長設定，故劇中多以「氣質、專業」做為整體造型主軸，故十分適合做為民眾開春後上班穿搭靈感，在此擷取劇中的些許穿搭小秘訣，供讀者參考。作為一名職場女性，孫藝珍於劇中除有全黑專業毛呢套裝外，也有不少襯衫、及膝裙的搭配，在色系選擇方面，上身多以淺藍、白色、米色等較為溫柔、軟性的色澤，下身則多選擇黑色、海軍藍等深色系裙裝、褲裝，中和整體造型呈現專業不死板的職業女性形象。

BLUMARINE立體玫瑰針織外套，7萬800元。（BLUMARINE提供）
BLUMARINE立體玫瑰針織外套，7萬800元。（BLUMARINE提供）
於25日的釋出的預告中，出現Valentino Garavani Stud Sign 黑色粒面小牛皮肩背包，10萬2500 。（Valentino提供）
於25日的釋出的預告中，出現Valentino Garavani Stud Sign 黑色粒面小牛皮肩背包，10萬2500 。（Valentino提供）
孫藝珍以BAU by Bride And You百摺連衣裙搭配UCG拖鞋。（翻攝自孫藝珍IG）
孫藝珍以BAU by Bride And You百摺連衣裙搭配UCG拖鞋。（翻攝自孫藝珍IG）
孫藝珍以BAU by Bride And You軟呢外套搭配黑色Ａ字裙，呈現氣質形象。（翻攝自孫藝珍IG）
孫藝珍以BAU by Bride And You軟呢外套搭配黑色Ａ字裙，呈現氣質形象。（翻攝自孫藝珍IG）
BAU by Bride And You軟呢外套，韓幣29萬8000元，約台幣6852元。（翻攝自BAU by Bride And You官網）
BAU by Bride And You軟呢外套，韓幣29萬8000元，約台幣6852元。（翻攝自BAU by Bride And You官網）
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