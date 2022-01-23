為懸疑劇《我是自願讓他殺了我》宣傳，多次提名金馬獎演技派的鄭人碩，以及才奪下金鐘視帝與男配角的薛仕凌。受本報邀請合體穿有男裝界勞斯萊斯之稱的義大利頂級男裝品牌Stefano Ricci，分享他們拍片大小事，由於故事內容有關於一場懸疑的兇殺案，且該劇尚未上映，該如何推廣該劇又不爆雷，讓兩人傷透腦筋，薛仕凌更苦笑道「這樣要怎麼宣傳啦！」還好，拍攝時隱約把角色神秘感帶入，以頂級華服展現十足戲感。

薛仕凌著Stefano Ricci 鰐魚皮拼真絲布勞森外套，86萬0000、燙鑽老虎紋圓領T恤，2萬6000元、鰐魚皮細節修身牛仔褲，5萬2000元，搭配手工啞光鰐魚皮鈀金腰帶，9萬元、鰐魚皮翻皮休閑鞋，22萬9000元、Heritage太陽鏡，4萬5000元。（攝/JOJ PHOTO、髮/80’s studio_garden、妝/JimmyWu）

在劇中，鄭人碩飾演熱血警察與學弟薛仕凌有許多對手戲，對於此次的劇本兩人都是一口同聲地表示十分驚豔，鄭人碩表示「（製作團隊）能在有限的時間內，寫出這種燒腦，但又不是純燒腦，還能為觀眾留蛛絲馬跡，一同參與解開真相的過程，真的很不容易。」不過當要為戲宣傳時，兩人為了不爆雷都十分小心，「整齣劇本身就是個大亮點，周行（於劇中飾演的角色）跟我過去演的角色都很不一樣，我只能說看這部劇可以看到跟過去完全不同層面的薛仕凌。」

鄭人碩著Stefano Ricci 兩粒扣解構式針織西裝，20萬4000元、白色刺綉老鷹T-shirt，1萬8000元、棉質黑色牛仔褲，4萬4000元、、手工啞光鰐魚皮鍍釕腰帶9萬、鹿皮拼鰐魚皮 休閑鞋、4萬元、Eagle飛行款太陽鏡，4萬4000。（攝/JOJ PHOTO、妝髮/李昀熹）

另外，該劇為兩人首次合作，談到第一次於讀本會見面時的景象，薛仕凌表示其實之前就曾在其他場合和鄭人碩見過面，但在讀本時讓他最印象深刻的便是不自覺一直照顧所有人的鄭人碩，「他就像大哥哥一樣，買東西給我們吃、照顧我們。」對於這點，鄭人碩則幽默回道「沒拉！那是因為年紀大了。」另外鄭人碩也補充，對於薛仕凌的表演讚譽有加，「他是個很認真的演員，對角色做很多功課，在對戲的時候可以互相幫戲加分，演起來很爽。」但他也笑說「不過癮拉，要過癮的話就要請導演拍續集再續集。」

Stefano Ricci 燙鑽老虎紋 圓領T恤 ，2萬6000元。（Stefano Ricci提供）

於拍攝現場，總和工作人員聊天的鄭人碩與一直關注服裝材質、剪裁的薛仕凌，剛好呈現出一動一靜的互補樣貌，不過一回到鎂光燈前，兩人穿上頂級男裝品牌Stefano Ricci都展現出都會男性的帥氣面貌，著裝完成後的鄭人碩則輕鬆於鏡頭前或躺或靠的把玩太陽眼鏡，呈現出慵懶帥氣的樣貌，輕鬆完成當天的拍攝，可見對於服裝掌握度，而對於服裝剪裁十分講究的薛仕凌，則看到燙鑽老虎紋T桖便十分喜歡其細膩的工法，「牛仔褲的廓形也很好看！」對身上的服裝十分喜愛。

Stefano Ricci 兩粒扣解構式針織西裝，20萬4000元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci 手工啞光鰐魚皮鍍釕腰帶，9萬元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci男裝深受全球皇室貴族、政界精英和企業家喜愛，包括俄羅斯總統普丁、法國總統馬克宏、阿聯酋杜拜皇室、汶萊皇室、男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）、歌手艾爾頓強、湯姆克魯斯等都是忠誠粉絲，周杰倫也曾配戴一條該牌皮帶出席球賽，在頂級客層間大受歡迎。

Stefano Ricci 鍍金Logo 牛皮後背包，13萬元。（Stefano Ricci提供）