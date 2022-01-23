法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton）日前舉辦2022男裝春夏發表會，請來一票藝人如陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、張軒睿、章廣辰、范少勳、李智凱、李齊等人現身發表會，其中陳柏霖、范少勳勇敢挑戰裙裝，而劉冠廷則穿上超短短褲，讓他大笑「好有以前國小穿短褲的回憶。」

陳柏霖近幾年在大小螢幕上都有不錯的聲量，而看秀當日他身穿LV春夏最新男裝的裙裝造型，他笑說這不是自己第一次穿裙裝，但開高衩到大腿的他還是第一次感受到，也說頭一次感受到女星走紅毯的困難度，但也直誇裙裝造型真的好看，以後走紅毯也不排斥穿高衩裙裝登台；而范少勳搞笑表示自己也是第一次穿百褶長裙，唯一的感想竟然是「好涼」，還說夏天穿這個才是真的舒服。劉冠廷則穿上大露腿部線條的短褲，還說上一次有印象穿這麼短的褲子已經是小學時候的事了，但對這次的短褲造型表示相當欣賞，因為無法用正裝或是休閒服去定義，在模糊的空間裡有了另一種新意。

此次LV於台北101四樓發表春夏男裝大秀，這也是辭世設計總監Virgil Abloh生前最後的春夏作品，而這次於台北101揭幕的男裝專門店採用「扭曲的概念」，由建築師Atelier Oï為路易威登Objets Nomades打造Spiral Lamp，並搭配9.2公尺的巨大模特兒人像，十足具有話題性。

范少勳穿百褶長裙，一樣有看頭。（Louis Vuitton提供）
范少勳穿百褶長裙，一樣有看頭。（Louis Vuitton提供）

劉冠廷穿上短褲，笑說好像回到小時候。（Louis Vuitton提供）
劉冠廷穿上短褲，笑說好像回到小時候。（Louis Vuitton提供）

藝人張軒睿。（Louis Vuitton提供）
藝人張軒睿。（Louis Vuitton提供）

章廣辰與張軒睿兩人現場最常被問的問題就是：「誰是兇手？」（Louis Vuitton提供）
章廣辰與張軒睿兩人現場最常被問的問題就是：「誰是兇手？」（Louis Vuitton提供）

藝人林哲熹。（Louis Vuitton提供）
藝人林哲熹。（Louis Vuitton提供）

鞍馬小王子李智凱。（Louis Vuitton提供）
鞍馬小王子李智凱。（Louis Vuitton提供）

LV 101男裝專門店。（Louis Vuitton提供）
LV 101男裝專門店。（Louis Vuitton提供）

夏姿首間男裝店紅運當頭
MSGM男裝家具風獨特美學
#裙裝 #短褲 #LV #男裝 #陳柏霖