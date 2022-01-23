法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton）日前舉辦2022男裝春夏發表會，請來一票藝人如陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、張軒睿、章廣辰、范少勳、李智凱、李齊等人現身發表會，其中陳柏霖、范少勳勇敢挑戰裙裝，而劉冠廷則穿上超短短褲，讓他大笑「好有以前國小穿短褲的回憶。」

陳柏霖近幾年在大小螢幕上都有不錯的聲量，而看秀當日他身穿LV春夏最新男裝的裙裝造型，他笑說這不是自己第一次穿裙裝，但開高衩到大腿的他還是第一次感受到，也說頭一次感受到女星走紅毯的困難度，但也直誇裙裝造型真的好看，以後走紅毯也不排斥穿高衩裙裝登台；而范少勳搞笑表示自己也是第一次穿百褶長裙，唯一的感想竟然是「好涼」，還說夏天穿這個才是真的舒服。劉冠廷則穿上大露腿部線條的短褲，還說上一次有印象穿這麼短的褲子已經是小學時候的事了，但對這次的短褲造型表示相當欣賞，因為無法用正裝或是休閒服去定義，在模糊的空間裡有了另一種新意。

此次LV於台北101四樓發表春夏男裝大秀，這也是辭世設計總監Virgil Abloh生前最後的春夏作品，而這次於台北101揭幕的男裝專門店採用「扭曲的概念」，由建築師Atelier Oï為路易威登Objets Nomades打造Spiral Lamp，並搭配9.2公尺的巨大模特兒人像，十足具有話題性。

范少勳穿百褶長裙，一樣有看頭。（Louis Vuitton提供）

劉冠廷穿上短褲，笑說好像回到小時候。（Louis Vuitton提供）

藝人張軒睿。（Louis Vuitton提供）

章廣辰與張軒睿兩人現場最常被問的問題就是：「誰是兇手？」（Louis Vuitton提供）

藝人林哲熹。（Louis Vuitton提供）

鞍馬小王子李智凱。（Louis Vuitton提供）