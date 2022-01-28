全球最大奢侈品集團LVMH表示，已經預見2022年時尚、手提包、珠寶的高漲需求，近期的假日期間出現瘋狂搶購高端的商品。

LVMH集團旗下品牌橫跨軒尼詩白蘭地，到絲芙蘭化妝品等，也包括明星主力品牌LV(Louis Vuitton)，集中在頂級奢華商品，該集團周四表示，第四季銷售加速，來到200.4億歐元(約合223.4億美元)，銷售成長領先最多的品牌為Dior和LV。

集團中的最大業務部門，時尚和皮件部門上季銷售為年增28%，遠超出分析師預期的16%成長。LVMH說，去年最後3個月該部門營收較疫情爆發前的2019年水準高出51%。

所有部門在去年都出現雙位數的成長，增速最快的為包括化妝品品牌的專業分銷部門，營收為季增30%。

World Stars全球股票基金經理Christopher Rossbach說，在Burberry、Prada和歷峰集團稍早都報出強勁成長之際，LVMH這份業績報告甚至在拉高預期情形下都沒有令人失望。

除了亞洲市場蓬勃成長，LVMH還點出美國為單一市場最佳銷售表現，占去年銷售占比拉高到26%。分析師指出，部分原因為該集團在去年買下了珠寶品牌Tiffany。匯豐在一份簡報中說，透過重量級的LV和斯芙蘭，以及Dior的高成長，現在又加入Tiffany，該集團在美國市場的曝光度更大，這顯然是正面積極的。

集團老闆Bernard Arnault說，集團強勁的動能將在一月持續，另外在當前通膨的環境下，LVMH可能會提高售價，以保護獲利率。

Arnault也指出，去年完成收購的Tiffany，儘管紐約旗艦店在全年因整修而關閉，但該品牌銷售和獲利都創紀錄。

LVMH去年全年銷售為642.15億歐元，年增36%；除日本以外的亞洲市場銷售占比為35%，美國市場為26%。

法國總統馬克宏(Macron)近日在公開場合盛讚，時尚產業為法國經濟重要火車頭。