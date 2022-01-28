義大利時尚集團Salvatore Ferragamo去年銷售增加31.4%，符合預期，但是仍低於疫情爆發前的水準。

該服飾皮件奢侈品集團周四指出，2021年營收為11.36億歐元(約12.7億美元)，一致於Refinitiv預測的11.35億歐元。

由於美國市場強勁和線上銷售增加，第四季銷售成長23.5%。

大多數奢侈品集團都已經到達或超越了疫情前的銷售水準，顯示新執行長Marco Gobbetti的挑戰仍在。Gobbetti在掌管Burberry 4年半之後，在本月轉任到Ferragamo。

這場傳染病危機爆發之際，該家族所持有的Ferragamo正努力重振一個以奧黛麗赫本等好萊塢明星穿過的鞋而聞名的品牌。

Ferragamo在2019年的銷售為13.77億歐元。而防疫封鎖措施和旅遊業的崩潰，讓公司在2020年營收大跌33%，顯示該公司在旅遊方面的曝險較競爭對手更大。

新執行長的主要任務是在英國設計師Paul Andrew離開公司後，需加大扭轉劣勢的力度，讓新設計師重新提振該品牌。