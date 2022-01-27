慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）公布2021年第四季財報，營收2億6436萬美元，達到預期的高標，較上一季營收成長4％，與前一年同期相比大幅成長84％。第四季毛利率達49.9％，稅後淨利6754萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.9美元（約新台幣53元）。

2021年全年營收達9億2210萬美元，年成長率達71％，稅後淨利 2億1933萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘6.21美元（約新台幣172元）。

SSD控制晶片單季營收創歷史新高，與前一季相比成長15～20％，全年營收大幅成長75～80％；eMMC／UFS控制晶片第四季營收雖微幅減少5～10％，全年營收仍巨幅成長105～110％；SSD解決方案第四季營收成長5～10％，全年營收減少5～10％，因2021年全年晶圓片短缺，為尋求最高毛利率與最大獲利，只分配了少數晶圓片給SSD解決方案。

慧榮科技在2021年10月宣布提高43％的年度配息，每ADS配發2美元股利，共分四個季度發放。2021年12月也宣布最新的股票回購計劃，預計在6個月內買回2億美元的股票，截至12月底已執行5000萬美元。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，2021全年的營收成長受限於供貨短缺，包括第四季。我們在有限的晶圓片供貨情況下，不斷優化產品結構並調整供貨分配來創造更大的價值，終於締造了全年的佳績，連續四季營收成長和EPS創下新高。展望2022年，我們預期將有另一波亮眼的成長，主要成長動能來自我們的SSD控制晶片營收。

苟嘉章指出，我們認為PCIe Gen 4在未來幾年仍是PC市場的主流規格，以目前我們在PC OEM市場不斷擴增的新案量來看，預期今年底到明年初，我們的PCIe Gen 4 SSD控制晶片將取得整個PC OEM市場一半的佔有率。另一個重要的成長原因來自eMMC/UFS控制晶片在智慧型手機、車用和IoT/智慧型裝置應用市場的成長。同時，我們新一代企業級SSD控制晶片也即將問世，將有助於奠定未來成長的根基。

預估2022年第一季營收將介於2億2500萬至2億3800萬美元之間，與去年同期相比成長23～30％，毛利率介於49.5％至51.5％之間。2022年全年營收將介於11億1000萬至12億美元之間，年營收成長率將成長20～30％，毛利率介於49％至51％之間。