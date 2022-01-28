慧榮科技2021年在半導體一片短缺聲中，透過優化產品組合，全年營收年成長71%，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘6.21美元(約新台幣172元)，展望2022年，慧榮看好營收、獲利將持續成長。

慧榮2021年第四季營收2億6436萬美元，達到預期的高標，季成長4%，年成長84%。單季第四季毛利率達49.9%，稅後淨利6754萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.9美元(約新台幣53元)。2021年全年營收達9億2210萬美元，年成長率達71%，稅後淨利2億1933萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘6.21美元(約新台幣172元)。

慧榮去年第四季SSD控制晶片單季營收創歷史新高，季成長15%～20%，全年營收大幅成長75%～80%；eMMC/UFS控制晶片去年第四季營收雖微幅減少5%～10%，全年營收仍大幅成長105%～110%；SSD解決方案去年第四季營收成長5%～10%，全年營收減少5%～10%，因2021年全年晶圓片短缺，為尋求最高毛利率與最大獲利，只分配了少數晶圓片給SSD解決方案。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，2021全年的營收成長受限於供貨短缺，在有限的晶圓片供貨情況下，不斷優化產品結構並調整供貨分配來創造更大的價值，連續四季營收成長和EPS創下新高。展望2022年，慧榮預期將有另一波亮眼的成長，主要成長動能來自SSD控制晶片營收，看好PCIe Gen 4在未來幾年仍是PC市場的主流規格，以目前慧榮在PC OEM市場不斷擴增的新案量來看，預期今年底到明年初，慧榮的PCIe Gen 4 SSD控制晶片將取得整個PC OEM市場一半的占有率。另一個重要的成長原因來自eMMC/UFS控制晶片在智慧型手機、車用和IoT/智慧型裝置應用市場的成長。同時，新一代企業級SSD控制晶片也即將問世。

展望第一季，慧榮預估單季季營收將介於2億2500萬至2億3800萬美元之間，與去年同期相比成長23%～30%，毛利率介於49.5%至51.5%之間。2022年全年營收將介於11億1000萬至12億美元之間，年營收成長率將成長20%～30%，毛利率介於49%至51%之間。