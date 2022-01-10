喬山(1736)2021年12月營收41.9億元，月增55%，全年營收突破300億元大關，來到307.2億元，月、年營收雙雙改寫歷史新高紀錄。

喬山2021年12月獲歐美大客戶積極下單，12月營收創下單月歷史新高、來到41.9億元，全年營收307.2億元，全年營收較去年同期成長8.3%，美金表達則為14.4%。經過近二年的疫情干擾，健身房自2021年6月起會員回流增速，帶動健身房擴點及汰舊換新拉貨熱潮，市場復甦氣氛濃厚，商用12月營收月年雙增，增長幅度高達六成。

同樣的，2021年12月家用市場受惠於歐洲最大健身房連鎖Basic-Fit的B2B2C新通路正式開賣，拉升家用營收月增五成，且此新通路的銷售模式可望延伸至其他健身房業者，在全球家用市場萎縮的狀況下，喬山在2021年仍舊維持與2020年相同的家用營收規模，新通路及新產品未來產生的效益值得關注。

2021年由於運價及原材物料價格上漲因素，公司獲利受到侵蝕，惟近期需求升溫與漲價效應發酵，將帶動未來營收及毛利率的成長。公司也持續開發符合潮流及客戶需求之新產品，並有效的降低成本，以確保公司之競爭優勢及市場地位，正面迎向新的一年。