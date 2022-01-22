非同質化代幣（NFT）市場去年交易金額年增261倍至近250億美元，從卡通「無聊猿」（Bored Ape）到視訊片段等被包裝成NFT後熱賣，反映加密資產大受歡迎，但有跡象顯示這熱潮在去年底開始放緩。

據加密數據追蹤網站DappRadar資料，2021年NFT總交易額249億美元，較2020年的9490萬美元呈瘋狂成長。

從圖片、視訊甚至虛擬世界土地等數位項目均可以區塊鏈技術來發行NFT。去年這熱潮讓部份發行者輕易賺取暴利。

從可口可樂到Gucci等頂尖品牌都參與其中，但以藝術品NFT發展最受矚目，包括蘇富比（Sothebys）等著名拍賣行也積極投入。

數位藝術家Beeple首個NFT作品2021年3月在佳士得（Christies）線上拍賣平台賣出6900萬美元，創NFT出售金額最高紀錄。但有更多藝術品以外的NFT交易額在100美元到1000美元之間。

其實沒人能完全掌握整個NFT交易市場，因為追蹤不同區塊鏈會有不同結果，部份交易在「鏈下」（off-chain）進行而無法被搜集。

儘管如此，加密追蹤網站CryptoSlam與NonFungible.com各自資料顯示2021年NFT總交易額仍分別高達183億美元與157億美元。

如此龐大金額相當於第26屆聯合國氣候峰會（COP26）推動減碳的經費，或讓世界銀行購買與分配新冠疫苗。

DappRadar指2021年加密貨幣錢包約2860萬個，較2020年約54.5萬個飆增約52倍。

英國雜誌Nature刊登一項研究指出，全部NFT交易裡，高達85％買賣量集中於這市場的10％交易者。

熱門的NFT價格高度波動。CryptoSlam資料顯示，CryptoPunk系列頭像平均每個價格，2021年7月約10萬美元，11月即飆漲至近50萬美元，但12月又下跌至約35萬美元。