迎接福虎年，今日微風百貨各店邀請擊鼓舞獅進行開門活動，微風董事長廖鎮漢、執行常董岡一郎、策略長廖曉喬、董事長特助張怡玲，及微風信義店長呂沛緹於微風信義門口，與民眾一同新春報喜舞出好彩頭。

微風董事長廖鎮漢表示:「服務業這兩年都非常辛苦，微風今年的想法跟策略就是以靜待動、以不變應萬變，同時隨著政府的政策而改變，不斷調整自己。今年展望是以300億元為業績目標，如果能夠再成長3%，那當然是最好的。目前員工的兩劑疫苗施打率快95%，第三劑也在努力的拚8、9成以上。」

微風福袋限量600份，1月底已線上預購。（微風提供）

微風推出600份新春福袋，在1月20日線上開搶，不到1小時即全部售罄，在今（1日）即湧入不少欲兌換福袋人潮，獎項共有豪華住宿、Apple TV 4k 32GB、9999純金虎年金飾、Panasonic極潤奈米水離子吹風機等好禮。其中民眾吳小姐抽中長榮航空10萬元電子交換機票額度，希望能在疫情趨緩後，帶著小孩去日本遊玩。

另福袋最大獎還有160萬的VOLVO XC40 T3 Momentum，今（1日）下午6點將於微風官方臉書公布得主。