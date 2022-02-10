龍千玉近來推出新專輯《九月玫瑰》，獲得好評。她在一開春宣布喜訊，正著手經營保養品事業，對於人生第一次斜槓的新身份，龍千玉表示：「除了歌唱，這是我第一次有新工作，內心十分戰戰兢兢。」她過去只想把歌唱本業做好而婉拒，直到弟弟江志豐與妹妹江志美提議應該做一個家族事業，大家推認做保養品最適合龍千玉。

今年60歲的龍千玉，外型保養得宜，提到保養撇步，龍千玉表示：「臉部不能過分清潔，越簡單省時間最好」，而新品名為「瑞漾 Re Young」有著再次年輕的意思，取名母親的名字中的「瑞」，龍千玉說希望如八十歲母親般的由內而外的自然凍齡美麗。

她近日推出新歌〈尪仔某〉，邀來師弟南台購物天王劉信明再度合作，他曾在20分鐘內，為保養品創下百萬業績，龍千玉笑說趁拍新歌ＭＶ空檔，很認真的請教購物天王的銷售致勝撇步，劉信明大讚龍千玉私下如同姊姊般的親切，在錄音室會貼心地給意見，讓新歌順利錄製完成，龍千玉則說劉信明很細心，演唱時情緒十分到位，準備充足，是個不會讓人擔心的大男生。