龍千玉推出新專輯《九月玫瑰》。（豪記唱片提供）

龍千玉推出新專輯《九月玫瑰》。（豪記唱片提供）

龍千玉睽違10年的長髮近日再度回歸，宣布推出新專輯《九月玫瑰》，為了詮釋浪漫淒美的情歌，她首次穿上白紗蕾絲，以公主造型示人，暌違多年的長髮也為新歌而留，龍千玉說：「為了美美的穿下白紗禮服，還刻意的減重4公斤，靠著多運動、少吃的自然減重。」笑說幸好自已沒有吃消夜的習慣，晚上7點前晚餐，不到2個月瘦身有成。

對於這次出輯這留回長髮，龍千玉表示，「也許大家都覺得我是個勇敢的姐姐，但其實我的內心裡卻有著小公主浪漫的個性，平日在家中喜歡泡澡，都會撒些玫瑰花瓣，再點上燭光，享受一個人的浪漫時刻，有時候我更會即興的開車帶著母親出門兜風，享受燭光晚餐。」

龍千玉這次的新歌不僅充滿浪漫，還有讓人驚喜的公主造型，她笑說：「私下的我超愛蕾絲的，包括衣服與床具等等，好友們都笑說我的內心深處住著小公主，此次出輯能如願真實的化身公主，真的是美夢成真。」日前拍新歌〈九月玫瑰〉MV，為了配合畫面的角度美感，龍千玉必須半蹲著，且一拍就是3個鐘頭，讓她直呼：「拍完腿麻的癱坐在地，浪漫是要付出代價的。」趕在虎年開春出輯，龍千玉開心表示：「虎年有許多計畫正在醞釀中，等到可以實現時，一定會跟大家分享。」