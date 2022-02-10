身家破億元的台語歌手嬛嬛，熱愛音樂表演，將推出首張專輯《癡心三溫暖》。她所屬唱片公司很重視該作品，粗估砸近千萬元，用心推出不同版本新歌MV，嬛嬛日前拍攝專輯同名新歌MV，率先釋出歡樂版本，只見嬛嬛身穿性感服裝，坐在迷你泳池，背後「約泡」2字很顯眼，還被男粉絲餵食香蕉等，相當逗趣。

當新歌MV一釋出，敏感文字與肢體動作，立即吸睛，甚至電視台還接到粉絲致電關切，嬛嬛表示當天在西門町街頭搭建舞台來拍攝，即興邀約現場粉絲上台互動，解釋說：「新歌MV有好幾個版本，約泡的泡是泡茶的意思，呈現的畫面是我跟男粉絲在迷你泳池中喝茶聊天互動的情境。」香蕉則是她喜愛的食物之一，也是她保持身材的利器、精神活力的最佳補給品，「MV中諸多無厘頭的集合正是歡樂版的原創精神」，盼透過詼諧搞笑的演出，帶給大家歡樂、放輕鬆看待。

嬛嬛（右）日前拍攝新歌MV，坐在迷你泳池中，互動逗趣。（超級好幸福提供）

目前單身的她，先前剛結束一段長達8年的戀情，特別在新專輯中每首歌曲都以癡心為名，坦言新作就是為紀念逝去的戀情而推出，自認對於感情是個死心眼，一段戀愛談了8年後，卻因為種種因素導致最後無法繼續走下去，也沒有任何的怨懟，2人是很平靜的互道珍重，「但這份情感一直深藏我心中，我的首張專輯就是以我們在一起的時光為靈感發想，也是對過去的回顧與致敬，這段刻骨銘心的戀情。」