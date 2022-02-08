竹山鎮竹藝燈會將於13日閉幕，當晚將抽出「竹山歡樂購」大獎─價值百萬元的電動車；逛燈會集點的獎品中，有201組紫南宮招財錢母精裝版套幣，也將抽出幸運者，距離抽獎還有5天，請大家把握中大獎的機會。

竹山鎮長陳東睦表示，賞竹燈集點活動是竹山燈會特色，也是送給大家的福利，今年有5款特色紀念品，要讓大家帶回家，包括竹燈籠、竹充電盤、竹製紙巾架、錢母套幣摸彩券以及銀色錢母；其中，最受歡迎的是紫南宮招財錢母，每次都被秒殺，竹燈籠和摸彩券也都受到歡迎。

竹山鎮公所為燈會發行的摸彩券，更是超熱門，遊客逛燈會集滿燈座30點，就可以兌換6張摸彩券，公所準備6700張摸彩券讓民眾兌換；由於防疫考量，紫南宮今年大年初一，沒有發送招財錢母，讓很多人扼腕，竹山鎮公所因為地利、人和之便，準備201組紫南宮錢母套幣，也是獲得錢母的好機會。

竹山鎮公所因應振興五倍券發放，推出的「竹山歡樂購」活動也即將落幕，在燈會閉幕當晚要抽出大獎，為感謝大家對公所的支持，除了原本的百萬名車及10台GOGOGRO電動車，公所再加碼30台Ipad mini，還有10台iphone13，總價值超過220萬元的獎品，歡迎大家趁最後幾天，趕快到竹山鎮消費、買一個夢。

陳東睦表示，竹藝燈會以及歡樂購活動，很感謝所有參與的每個遊客，2月13日帶竹山菸葉館舉行閉幕晚會及抽獎，還有各種表演節目，希望大家不要缺席，一起欣賞精彩表演，也祝福大家中大獎。